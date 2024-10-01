“Ülkemiz sigortacılığını hak ettiği seviyelere çıkaracağız”

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Sigorta sektörünü büyütmek ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için çalışan sektörün rehber kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) liderliğinde bu yıl Sigorta Tatbikatçıları Derneği, IUC ve Middle East Insurance Review’ın organizasyonunda gerçekleşen 13. Sigorta Haftası’nda düzenlenen 3. Uluslararası Sigorta Zirvesi ile sektörün en önemli buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Zirve’nin ilk gününe katılan yerli ve yabancı konuşmacılar “Koruma Açıkları” üzerine uluslararası düzeyde gelişmeleri değerlendirme fırsatını yakaladı.

“Koruma Açığının Azaltılması: Türkiye'nin Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Yolculuğu” temasıyla düzenlenen Zirve’nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik; küresel ölçekte önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönem beklediklerini ifade ederken, bu değişimlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, bu bağlamda büyük veri ve bu verinin analizi konularının sigorta sektörüne önemli fırsatlar sunacağını belirtti. REKLAM Çelik, sigorta sektörünün siber güvenlik ürünleri ile firmaların sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını, iklim değişikliğinin neden olacağı risklere karşı önemli koruma sunacağını ve demografik değişikliklerin emeklilik, bakım ve özel sağlık sigortasında yeni ürün gereksinimleri doğuracağını ifade etti. Osman Çelik, vatandaşların risk farkındalığının artırılması ve sigorta okuryazarlığının geliştirilmesi konusunda önemli sorumlulukları olduğunu ve bu bağlamda, sektördeki tüm paydaşlarla iş birliği yaparak toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamanın önemine de dikkat çekti.

SAĞLAM ÖZSERMAYE YÖNETİMİ Üçüncü Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılışında konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, finansal dayanıklılığın önemine vurgu yaprak önümüzdeki dönemde bu alanda daha fazla adım atılacağını belirtti. Davut Menteş, Orta Vadeli Plan kapsamında zorunlu afet sigortası, tamamlayıcı emeklilik ve katılım sigortacılığı konularında çalışmalar yapıldığını ve özellikle zorunlu afet sigortasının yıl sonuna kadar hayat bulması için çalışıldığını, katılım sigortacılığında da yüzde 5 olan pazar payını yüzde 15'ler seviyesine çıkarma hedefiyle adımlar atılacağının altını çizdi.

SEDDK Başkanı Menteş, şirketlerin sermayeleri ile orantılı üretim yapmalarını hedeflediklerini de vurgulayarak, güçlü bir sigortacılık için sürdürülebilir ve sağlam bir özsermaye yönetimi hedeflediklerini sözlerine ekledi. REKLAM ANA KONU KORUMA AÇIĞI Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 3. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılış konuşmasında sigortacılığın ekonomide, kişilerin ve kurumların karşılaştıkları riskin sosyal transferi ile ekonomik büyümeyi, yeni girişimleri ve inovasyonu desteklerken, ekonomik hayatın devamlılığını sağlıyor ve yatırımları finanse ettiğine vurgu yaptı.

Dünyadaki koruma açıklarına dikkat çeken Uğur Gülen, bu duruma neden olan dört makro başlığı, Jeopolitik gelişmeler ve bölgesel savaşlar, Dijital dünyanın siber saldırılar ve yapay zeka ile dönüşümü, Doğal afetler, iklim değişikliği ve demografik değişimler olarak sıraladı. Üretken yapay zekaların artan siber risklere yol açacağını belirten Gülen, önümüzdeki dönemde siber risk sigortasının daha fazla gündeme geleceğinin altını çizdi. Koruma açığını hep birlikte çalışarak azaltmanın önemine değinen Gülen, "Sigortacılık durağan bir yapıda olmadığı için de küresel düzeyde karşılaştığımız zorluklar ve değişen risk profilleri, bizleri her geçen gün daha yenilikçi ve etkili çözümler üretmeye yönlendiriyor. Tabi ki sigortacılık lokal bir mesele olmanın önüne geçmiş ve uluslararası arası bir hüviyet ve rekabet ortamı kazanmıştır. Türkiye’deki çok sayıda yabancı kökenli sigorta şirketinin sektörde son derece başarılı iş hedeflerine ulaşmaları buna örnektir. Fakat ülkemiz sigortacılığını nasıl hak etiği seviyelere ulaştırabiliriz diye sürekli çalışıyoruz. Bu yolda Arama Konferansı düzenleyerek önemli bir projeye start verdik ve sektörümüzün gelecek 10 yılının yol haritasını belirledik. Gelecek nesillere güvenli bir ülke bırakma adına çıktığımız bu yolculukta ortaya konan bu birliktelik sadece Türk sigorta sektörünün barış ve güven içinde birlikteliğini değil ülkemizin depremden iklim değişikliği risklerine, sağlıktan yaşlanmaya koruma açıklarını ortadan kaldıracak güçlü bir iradenin de sembolü olacaktır. Ortak akılla ilerleyerek, sorunlarımızı birlikte çözmek zorundayız. Sigorta sektörü, tek taraflı çözümlerle ilerleyemez. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla el ele vererek, sektörümüzü daha güçlü kılacak adımlar atacağız" diye konuştu.

REKLAM PANELLER İLGİ GÖRDÜ TSB’nin düzenlediği 3. Uluslararası Sigorta Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından “"Kilit Alanlardaki Sigorta Koruma Açıklarının Değerlendirilmesi: Doğal Afetler, Siber Güvenlik, Yaşam ve Sağlık Hizmetleri ve Emekli Maaşları - İçgörüler ve Kapsamı ve Esnekliği Artırmaya Yönelik Stratejiler"” başlıklı panelle devam etti. Moderatörlüğünü TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı’nın yaptığı panale, Sors Akademy CEO'su Zorana Pejcic, Insurance Europe Genel Müdür Yardımcısı Olav Jones, SCOR SE Yönetim Kurulu Üyesi & Kuzey Afrika ve Güney Akdeniz Pazar Müdürü Marc Büker ve Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz katıldılar.

Oyuncu-Girişimci-Sunucu Ceyda Düvenci ve Yazar Mert Başaran'ın motivasyon konuşmaları ile renklenen zirve "Türkiye’de Hayat Sigortasının Geleceği: Eksik Sigortanın Ele Alınması, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Gidermek ve Değişen Dünya İçin Yenilikçi Ürünler Geliştirmek" başlıklı panelle devam etti. Moderatörlüğünü A.M. Best MENA, Güney ve Orta Asya Pazar Geliştirme Genel Müdürü Vasilis Katsipis'in yaptığı panelde QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, BNP Paribas Cardif CEO’su Cemal Kişmir ve Swiss Re Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Hayat ve Sağlık Müşteri İlişkileri Müdürü Yannick Vincent yer aldı.

Günün son paneli ise "Emeklilik Geliri Koruma Açığının Kapatılması - Fırsatları Yakalamak ve Zorlukların Üstesinden Gelmek." başlığı altında gerçekleşirken, moderatörlüğünü Huntington Partners LLP Yardımcı Direktörü Alper Yapalak'ın yaptığı panelde, İngiliz Sigortacılar Birliği Uzun Vadeli Tasarruf Yöneticisi Hetty Ahern, Garanti BBVA Hayat Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer ve TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Kılıç görüşlerini paylaştı. 2 Ekim Çarşamba günüde devam edecek Zirve’nin ikinci gününde ise "Türkiye’de Depreme Dayanıklılığın Artırılması: Kritik Konuların Ele Alınması ve Koruma Açığının Kapatılması", "Reasürans Sektörü için Deprem Kayıp Modellemesinin Temelleri", "Yenilikçi Deprem Riski Çözümleri: Gelişmiş Dayanıklılık için Sensör Tabanlı Parametrik Kapsama ve İzleme", "Gelişen Azerbaycan Sigorta Pazarındaki Fırsatlar ve Zorluklar", "Türkiye Sigorta Piyasasındaki Gelişmeler: Sigorta Penetrasyonu ve Potansiyel Çözümler Üzerine Bir Analiz" ve "Sigortacılıkta Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Gelişen Teknolojilerin Gücünü Ortaya Çıkarmak: Uygulamalar, Zorluklar ve Fırsatlar" konuları yerli yabancı uzmanların yer aldığı panellerde masaya yatırılacak.