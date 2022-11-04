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Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Ülke puanı neden önemli? Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

Ülke puanında kritik eşik 10. sıra! Tarihin en iyi dördüncü sezonunu geçiriyoruz

Ülke puanındaki yükselişimiz sürüyor! Türkiye, UEFA turnuvaları grup maçları sonunda klasmanda 12. sırada yer alırken an itibarıyla Avrupa'daki en iyi dördüncü sezonumuzu yaşıyoruz! Peki ülke puanı neden önemli?

Giriş: 04.11.2022 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında bu sezona 20. sıradan başlamasına rağmen, turnuvalardaki grup maçları sonunda 8 basamak yükselerek 12. sırada yer aldı.

  • Bu sezon Avrupa kupalarına Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Arabam.com Konyaspor ile katılan Türkiye'de şu ana dek sadece Konyaspor Avrupa'ya veda etti.

     

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükselirken, Başakşehir ve Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna adlarını yazdırdı.

  • Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkamasa da grup üçüncüsü olarak yoluna Konferans Ligi son 16 play-off turundan devam etme şansı yakaladı.

  • İLAÇ GİBİ GELDİ

    UEFA'nın geçen sezon yürürlüğe koyduğu Konferans Ligi sayesinde takımlar Avrupa'da daha uzun soluklu yer alırken puanlama sisteminden de ekstra fayda sağladı.

     

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