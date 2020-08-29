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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen selin hasara yol açtığı bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ

Karaismailoğlu derelerde iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmaları da yerinde denetledi. Vatandaşlarla sohbet eden ve ihtiyaçlarını soran Bakan Karaismailoğlu, sorun ve talepleri de dinledi.