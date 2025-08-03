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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ulaşılamayan otel çalışanı evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Ulaşılamayan otel çalışanı evinde ölü bulundu

        Antalya'da otelde çalışan ve mesai arkadaşlarının bir süredir ulaşamadığı şahıs ikametinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 17:32 Güncelleme: 03.08.2025 - 17:32
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        Otel çalışanı evinde ölü bulundu
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        Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6539 sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir otelde çalışan Rıdvan Kuru’nun (32) bir süredir işe gelmemesi ve yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine arkadaşları iş başvurusu sırasında verdiği iletişim numarasından arkadaşına ulaştı. Otel çalışanlarının bilgi vermesi üzerine Rıdvan Kuru’nun Sütçüler Mahallesi’nde kaldığı ikamete gelen arkadaşı yedek anahtarla kapıyı açtığı anda içerden ağır bir kokunun geldiğini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Kuru’nun arkadaşının ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİ MUTFAKTA BULUNDU

        Ağır bir kokunun hakim olduğu müstakil eve giren ekipler mutfakta Rıdvan Kuru’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede müstakil ikametin mutfak kısmında Rıdvan Kuru’nun başına geçirdiği poşetin içerisine mutfak tüpünden hazırladığı düzenekle gelen hortumu sokarak hayatına son verdiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Kuru’nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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