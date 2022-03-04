‘Ukrayna’ya yardım’ ile dolandırıyorlar!

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon 9. gününe girerken, yaşanan insani dram, yardımseverlik duygusunu kullanmak isteyen siber dolandırıcıları da harekete geçirdi. Pek çok kuruluşun Ukrayna’daki zor durumdaki halka yardım için kolları sıvamasıyla birlikte, savaştan etkilenen insanların acılarını kendi çıkarları için suistimal etmeye çalışan bağış dolandırıcılığı da türedi.

Savaştan etkilenen insanlara yardım bahanesiyle para isteyen bağış dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması çağrısı yapan siber güvenlik uzmanları, “Kriz zamanları, ne yazık ki en kötü dolandırıcıların da ortaya çıkması için bir fırsat oluyor. Dolandırıcılar da haber başlıklarını takip ediyorlar ve insanların paralarını almak için kolları sıvıyorlar. Bağış yaparak sahadaki insani çalışmaları desteklemenin bir yolunu arıyorsanız paranızın doğru amaçlar için harcandığından emin olun” uyarısı yaptı.

Bu kapsamda siber güvenlik şirketi ESET, yardım bahanesiyle para isteyen bazı web siteleri saptadı. Siber dolandırıcıların Ukrayna halkı ile dayanışmak için duygusal ama sahte çağrılar yaparak ya da halkı ülkenin savunma çabalarının finanse edilmesine yardımcı olmaya zorlayarak benzeri bir temayı kullanma eğilimi gösterdiği ortaya çıkarıldı.

İŞTE O SİTELERDEN BAZILARI

Tespit edilen bu web siteleri ‘yardımın’ nasıl kullanılacağına ilişkin çok belirsiz iddialarda bulunuyor. Daha yakından incelendiğinde, hiçbirinin yasal bir organizasyonu temsil etmediği net bir şekilde anlaşılabiliyor.

Ukrayna ile ilgili olarak tespit edilen bağış dolandırıcılığında dikkatli olunması gereken etki alanlarından bazıları şunlar:

help-for-ukraine[.]eu

tokenukraine[.]com

supportukraine[.]today

ukrainecharity[.]gives

ukrainesolidarity[.]org

ukraine-solidarity[.]com

saveukraine[.]today

"TWITTER'DA DOLANIYOR"

E-postanıza gelebilecek duygusal yardım ricalarına karşı da tetikte olunması gerektiğini altını çizen uzmanlar, şu uyarıları yapıyor:

“Kurbanlarına Bitcoin’lerini harcatmayı amaçlayan benzer sahtekarlık numaraları, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında dolanıyor. Hesap çalınmalarının sıkça yaşandığı ve Ukrayna’daki hedeflere yönelik siber saldırıların aralıksız sürdüğü bir dönemde, ‘sadece dijital’ bilgileri doğrulamak zor olabilir. Sosyal medya siteleri yardım amaçlı girişimleri duyurma konusunda genelde önemli bir rol oynasa da, aynı zamanda dolandırıcılık girişimleri için de verimli ortamlar.”

SAHTE YARDIMSEVERLİK GİRİŞİMLERİ NASIL ÖNLENİR?

- Bağış yapmadan önce kontrol edin. En iyisi sahada çalışma geçmişi olan ve Ukrayna’da faaliyet gösteren ya da ortakları olan tanınmış organizasyonlarla çalışmanız olacaktır.

- Organizasyonun web sitesi aracılığıyla bağış yapın ya da bilgi almak için doğrudan yardım kuruluşuna başvurun.

- Para aktarma ya da hediye kartları gönderme taleplerine karşı dikkatli olun. Yardım kuruluşları normalde bu tür ‘bağış’ taleplerinde bulunmaz.

- Özellikle bilinmeyen kaynaklardan gelen ve şüphe uyandıran teklifsiz e-postalar ya da sosyal medya mesajlarındaki bağlantıları tıklamayın ya da ekleri indirmeyin. Sizi farkında olmadan cihazınıza kötü amaçlı yazılım indirmeniz için kandırmaya çalışıyor olabilirler.

- Mesajın gerçek olduğunu doğrulamadıkça güvenilir kaynaklardan gelen mesajlara karşı bile dikkatli olun. Bunun için söz konusu kaynakla, size ulaşmak için kullanılan yöntemden farklı bir yöntemle bağlantı kurun (size e-posta ile ulaşıldıysa, telefonla bağlantı kurun).

- Organizasyonun meşru olduğunu doğrulamadıkça, bir yardım kuruluşunun tanıtımının yapıldığı sosyal medya paylaşımlarına şüpheyle yaklaşın. Bunu öneren arkadaşınız araştırmamış olabilir ve bir sosyal medya paylaşımının aldığı beğeni sayısı, meşruluk konusunda pek bir anlam ifade etmez.

- Yersiz baskılara boyun eğmeyin – dolandırıcılar hemen bağışta bulunmanız için durumun aciliyetini kullanmaya çalışır.