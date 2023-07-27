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        Haberler Diğer Ukraynalı eskrimci Rus rakibinin elini sıkmayı reddettiği için diskalifiye edildi - Diğer Haberleri

        Ukraynalı eskrimci Rus rakibinin elini sıkmayı reddettiği için diskalifiye edildi

        Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan, İtalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonasında Rus rakibi Anna Smirnova ile el sıkışmayı reddettiği için yarışmadan diskalifiye edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:42
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        Rakibin elini sıkmadı, diskalifiye oldu
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        Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri spor müsabakalarına yansımaya devam ediyor. İtalya’nın Milano kentinde düzenlene Dünya Eskrim Şampiyonası’nda Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan, Rus rakibi Anna Smirnova ile el sıkışmayı reddettiği için yarışmadan diskalifiye edildi.

        Dört kez olimpiyat madalyası sahibi ve dünya şampiyonu olan Kharlan, bireysel kılıç müsabakasını 15-7 kazanmasının ardından Smirnova ile el sıkışmayı reddetti. Yarışmada tarafsız olarak yarışan Smirnova olaydan sonra yarım saatten fazla pistte kaldı ve ayrılmadan önce birkaç yetkiliyle görüştü.

        ESKRİMDE EL SIKMAK ZORUNLU

        Eskrim kurallarında rakibin elini sıkmak zorunludur bunu yapmayan yarışmacılar “siyah kart” ile cezalandırılır.

        UKRAYNA'DAN DESTEK

        Ukrayna Eskrim Federasyonu (NFFU) Başkanı Mykhailo Illiashev yaptığı açıklamada, "Olga Kharlan'ı tamamen destekliyoruz. Bir protesto hazırlıyoruz. Bu karara itiraz edeceğiz, çünkü bu maçı değerlendiren hakem doğrudan siyah kart vermedi veya diskalifiye etmedi. Bu diskalifiye, bir sonraki rakip belirlendikten sonra, bir sonraki yarışma için bir hakem belirlendikten sonra ortaya çıktı. Bu durumda, bu siyah kartı iptal etmeye çalışacağız çünkü bu diskalifiye, onun birkaç gün içinde Milano'da yapılacak takım müsabakasına katılmasını imkansız kılacak" dedi.

        Öte yandan birçok spor dalında yarışan Ukraynalı sporcular, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus ve Belaruslu rakipleriyle karşılaştıkları müsabakalarda el sıkışmayı da reddetmişlerdi.

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