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Haberler Sağlık

Ukraynalı askerin göğsüne saplanan patlamamış el bombası cerrahlar tarafından çıkarıldı

Ukrayna'da cerrahlar, savaşta vücuduna saplanmış patlamamış bir el bombasını başarılı bir şekilde çıkardı

Giriş: 13.01.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
Ukraynalı askerin göğsüne saplanan patlamamış el bombası cerrahlar tarafından çıkarıldı
Ukraynalı askerin göğsünden patlamamış el bombası çıkarıldı
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Ukraynalı bir askerin vücuduna saplanan patlamamış bir el bombası, cerrahların müdahalesiyle başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Newsweek'te yer alan habere göre, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, sosyal medya hesabında cerrahı ve röntgenin fotoğrafını bir açıklamayla paylaştı.

Maliar, doktorların patlamamış bir VOG el bombasını askerin vücudundan çıkarmak için sağlık personelinin güvenliğini sağlamakla görevli iki istihkam erinin de bulunduğu bir operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

EL BOMBASININ NE ZAMAN VE NASIL SAPLANDIĞI NET OLARAK BİLİNMİYOR

Maliar, el bombasının her an patlayabileceği için ameliyatın elektrokoagülasyon yapılmadan gerçekleştirildiğini ve operasyonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrew Willow tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve yaralı askerin iyileşme sürecinde olduğunu aktaran Maliar, el bombasının askerin göğsüne ne zaman ve nasıl saplandığının net olarak bilinmediğini ifade etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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