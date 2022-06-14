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Ukrayna: Severodonetsk'in çevresindeki tüm köprüleri yıkan Ruslar kilit kenti 'almaya yakın'

Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusu ile Ukraynalı güçler arasındaki savaşın yoğunlaştığı Severodonetsk kentine ulaşan tüm köprülerin Ruslar tarafından yıkıldığı açıklandı. Ukraynalı yetkililer kentin yaklaşık yüzde 80'inin Rus güçlerin kontrolünde olduğunu, Batı'nın söz verdiği silahların zamanında ulaşmadığını belirtti.

14.06.2022 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images

Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusu ile Ukraynalı güçler arasındaki savaşın sürdüğü Severodonetsk kentine ulaşan tüm köprülerin Ruslar tarafından yıkıldığı açıklandı.

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidi, kentin dışarıyla bağlantısının kesildiğini, kente ikmal yapmanın ve sivilleri tahliye etmenin imkansız hale geldiğini belirtti.

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden, kente ulaşan üç köprünün de yıkıldığını açıklayan Haidi, "Kentte bulunanlar aşırı zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

Ukraynalı yetkililer de Rusya'nın yoğun saldırıları karşısında çok kayıp verdiklerini ve güçlerinin kentten çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bölgedeki savaşın "korkunç" bir can kaybına yol açtığını belirtti.

Luhansk Valisi Sergiy Gaiday ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Severodonetsk'in yüzde 80'ine yakınının Rusların kontrolünde olduğunu ancak Rusların kenti ablukaya alamadıklarını belirtmişti.

Rusya'nın Şubat ayı sonunda başlattığı işgal girişimi son haftalarda doğudaki Luhansk bölgesine yoğunlaştı.

- BBC

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi.

Iki kentte yaklaşık 15 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor.

Luhansk'a komşu olan Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesinin ordu sözcüsü Eduard Basurin ise Severodonetsk'teki Ukraynalı askerleri tehdit ederek "ya teslim olun ya da ölün" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Donetsk ve Luhansk'taki askeri operasyonlarının amacının tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan bölgeleri korumak olduğunu iddia etti.

Bu iki bölge Donbas olarak biliniyor.

  • - BBC

Ukraynalı yetkililer ayrıca Batı'nın ülkeye gönderdiği silahların söz verildiği zamanda ulaşmadığı eleştirisinde de bulundu.

BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Yuri Sak, "Söz verilen ağır silahlar ulaşmış olsaydı kenti daha etkili savunabilirdik" dedi.

Rusya'nın mühimmat avantajının "ezici" olduğunu ifade eden Sak, Rusların günde ortalama 50 bin atış yaptıklarını söyledi.

ABD ve İngiltere geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov geçen hafta yaptığı açıklamada savaşta her gün yaklaşık 100 askerlerini kaybettiklerini ve günde ortalama 500 askerin de yaralandığını söylemişti.

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