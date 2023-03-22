Rusya Kiev'e saldırı düzenledi: 3 kişi öldü

Sabaha karşı gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 4 sivilin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu 2 konutun ve bir lise binasının kısmen yıkıldığı bildirildi.