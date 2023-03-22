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Ukrayna: Rusya'nın Kiev bölgesindeki Rjişçiv şehrine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin yaptığı açıklamaya göre, Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine düzenlenen Rus saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı

Giriş: 22.03.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna: Rusya'nın Kiev bölgesindeki Rjişçiv şehrine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü
Rusya Kiev'e saldırı düzenledi: 3 kişi öldü
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AA

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine düzenlenen Rus saldırılarında 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Sabaha karşı gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 4 sivilin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu 2 konutun ve bir lise binasının kısmen yıkıldığı bildirildi.

Ukrayna basınındaki haberlerde, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği iddia edildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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