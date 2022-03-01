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Ukrayna nüfusu ne kadar ve yüzölçümü kaç? Ukrayna haritası ve para birimi nedir, devlet başkanı ve komşuları kim?

Ukrayna nüfusu ne kadar ve yüzölçümü kaç? Ukrayna haritası ve komşuları hakkında

Rusya Ukrayna savaşının 6. gününde Ukrayna Ukrayna'ya dair bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine gerçekleştirdiği 24 Şubat tarihli saldırıyla başlayan işgalin 6. gününde Ukrayna'nın pek çok kentinde çatışmaların devam ettiği öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna'da ilerlemesi sürerken Ukrayna'nın nüfusu, şehirleri, sınır komşuları ve haritadaki yeri merak konusu oldu.

01.03.2022 - 12:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya Ukrayna savaşının 6. gününde Rusya'nın işgal girişimi ile karşı karşıya kalan Ukrayna merak konusu oldu. Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olduğu kabul edilen Ukrayna'nın yüzölçümü, nüfusu ve haritası araştırılıyor. İşte edilen Rusya Ukrayna savaşının öznelerinden biri olan Ukrayna'nın nüfusu, komşuları, para birimi, devlet başkanı, haritası ve yüzölçümü hakkında merak edilenler

  • UKRAYNA YÜZÖLÇÜMÜ NE KADAR?

    Doğu Avrupa'da bir ülke olan Ukrayna'nın yüzölçümü 603.549 km² olarak bilinmektedir. Ukrayna Avrupa'da olan en büyük ülkedir.

    UKRAYNA'NIN KOMUŞLARI NELER?

    Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

  • UKRAYNA NÜFUSU KAÇ?

    2021 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Ukrayna'nın nüfusu 41.319.838 olarak kaydedilmiştir.

    UKRAYNA PARA BİRİMİ NEDİR?

    Ukrayna'nın para birimi Ukrayna Grivnası'dır ve 2 Eylül 1996 tarihinden beri kullanılmaktadır.

    UKRAYNA DEVLET BAŞKANI KİM?

    Ukrayna Cumhurbaşkanı, 2019'da göreve gelen Volodimir Oleksandroviç Zelenski'dir.

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  • UKRAYNA NEREDE?

    Ukrayna coğrafi konum itibari ile Kuzey Doğu Avrupa'da yer almaktadır. Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna’sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı. Rusların da hakim olduğu bu topraklarda pek çok tarihi eser yer almaktadır.

  • Ukrayna'nın Şehirleri Neler?

    - Lviv

    - Kiev

    - Odessa

    - Harkov

    - Zaporijya

    - Dnipropetrovsk

    - Donetsk

    - Ujgorod

    - Lutsk

    - Çernivtsi

    - Ternopil

    - Luhansk

    - Sivastopol

    - Vilkovo

    - Herson

    - Kamyanets- Podilski

    - İvano Frankivsk

     

    - Simferopol

    - Vinnitsya

    - Poltova

    - Uman

    - Mikolayiv

    - Sumi

    - Rohatyn

    - Makivka

    - Kramatorsk

    - Berdyansk

    - Dnyeprodzerijnsk

    - Horlivka

    - Alçevks

    - Meltopol

    - Yalta

    - Kremençug

    - Mariupol

    - Rivne

    - Çerkassi

    - Bila Tserkva

     

    - Mukaçeve

    - Jitomir

    - Çemigiv

    - Kryvyi Rih

    - Slovyansk

    - Berdiçev

    - İzmail

    - Radomyshl

    - Yenakijeve

    - Lısıçansk

    - Brovary

    - Nikopol

    - Oleksandriya

    - Konotop

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