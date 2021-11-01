Salgının başladığı günden itibaren ülke genelinde toplam hasta sayısının 2 milyon 936 bin 238, iyileşen hasta sayısının 2 milyon 442 bin 98, can kaybının 68 bin 27, yapılan test sayısının ise 14 milyon 455 bin 647 olduğu da açıklamada yer aldı.