Kremlin'den Ukrayna'nın NATO açıklamasına ilk yorum!

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçme olasılığının Rusya'nın güvenliği için önemli ölçüde yardımcı olacağı belirtildi.

Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, Kiev'in Rusya ile büyük bir çatışmayı önlemek adına NATO'ya katılma teklifinden vazgeçme olasılığının düşünüldüğünü söylemişti.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi’nin açıklamalarına yorum yapılmadı.

Ancak Kiev'in NATO üyesi olma niyetinden vazgeçmesinin Rusya'nın güvenliği için önemli ölçüde yardımcı olacağı ifade edildi.