Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Galatasaray
        GS
        69
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mauro Icardi'ye verilen ceza için tepki! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Mauro Icardi'ye verilen ceza için tepki!

        Fenerbahçe, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza için bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Selahattin Baki imzasıyla Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza için bir paylaşımda bulundu.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…

        Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun.

        Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,

        bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.

        Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!

        Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır.

        Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler;

        Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Habertürk Anasayfa