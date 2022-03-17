Ukrayna: Müzakereler zor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın." ifadesine yer verdi.
Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır." ifadesini kullandı.
UKRAYNA'DAN ESED REJİMİ BİRLİKLERİ İDDİASI
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.
ZELENSKİY, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev bölgesinde Vorzel kasabasından tahliye sırasında Rus askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan bir ailenin üyeleri ile diğer vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Yaralılarla sohbet ederek kendilerine hediyeler takdim eden Zelenskiy, herkese acil şifalar diledi ve hep birlikte kazanacaklarını ifade etti.
"Ülkemizde bu kadar güçlü aileler varken başka türlüsü olamaz." ifadesini kullanan Zelenskiy, hastane ziyaretinde, Rusya'nın saldırıları sırasında öldürülen Amerikalı gazeteci Brent Renaud'ın bulunduğu aracın yaralanan sürücüsü ile de görüştü.
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