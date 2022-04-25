Ukrayna mı gerçekleştirdi? Rusya'da peş peşe yangınlar

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol boru hattı şirketi Transneft'e ait tesiste gece 2'de yangın meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığı, yangında yaralanan olmadığını açıkladı.

Daily Mail'in haberine göre Ukrayna sınırının kuzeydoğusunda, Sumy ve Chernihiv yakınlarındaki yangın hakkında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce ayrıntılarını yayınladı, ardından bu paylaşımı geri çekti. Bu durum yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimalini düşündürdü.

Haberde ikinci yangının da çıktığı ve bunun da Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bilgisine yer verildi.

UKRAYNA DAHA ÖNCE DE PETROL RAFİNERİSİNİ VURMUŞTU

1 Nisan'da Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söylemişti.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetmişti.