Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus kuvvetlerini Kharkiv'de durdurduk

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Kharkiv'de 10 kilometre derinliğe ulaştığını ancak cuma gününden beri pozisyonlarının stabil olduğunu duyurdu.

Zelenskiy, "Ordumuz Rus kuvvetlerini durdurdu" açıklamasını yaptı.

Rus ordusu Kharkiv'e saldırılarını artırmış ve şehir merkezinde konuşlanmıştı. Hava saldırılarını da sıklaştıran Rusya, son olarak dün gece 20 drone ile kentin kritik noktalarına saldırı gerçekleştirmişti.

Kharkiv, Kiev'den sonra Ukrayna'nın en büyük kenti.