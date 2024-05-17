24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?

İddianamede, statik projede yer alan kolonun olmamasının binanın yıkılmasında asli neden olduğuna dikkat çekilerek, "Şüphelinin Kahramanmaraş ilinin deprem bölgesinde olduğunu, usulüne uygun yapılmayan ve tespit edilen eksikliklerin bulunması halinde yapılan yapıların meydana gelen depremlerde yıkılabileceğini öngörmesine rağmen; ne olursa olsun şeklinde hareket ederek iş yerinde bulunan binanın statiğini etkileyen ve binanın taşıyıcı unsuru olan kolonu kesmek suretiyle vefat ve yaralanmalara sebebiyet vererek üzerine atılı olası kast ile kasten öldürme ve olası kast ile kasten yaralama suçlarını işlediği belirlenmiştir" denildi.