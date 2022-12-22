ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i başkent Washington'da ağırlamasının yankıları sürüyor.

Zelenskiy yaklaşık 3.5 saat Beyaz Saray'da Biden ve ekibi ile görüşme gerçekleştirirken, Zelenskiy'nin Başkan Biden’a savaşın sona ermesi için '10 maddeli formül' ile barış önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile savaşın sonlanması ve barışın sağlanması önerdiği 10 maddelik şartta şunlar bulunuyor:

Radyasyon ve nükleer güvenlik

Gıda güvenliği

Enerji güvenliği

Tüm mahkumların ve sınır dışı edilenlerin serbest bırakılması

BM Şartı'nın uygulanması

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve dünya düzeninin restorasyonu

Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların durdurulması

Adalet

Çevrenin ekositten derhal korunması

Tansiyonun önlenmesi ve savaşın sona erdiğinin teyidi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kongre'de yaptığı konuşmada, Başkan Biden’a barışın nasıl olabileceği ile ilgili detaylı bilgiler verdiğini açıklarken, ABD'nin 1.85 milyar dolarlık güvenlik paketi dışında, Kongre'den onaylanma ihtimali yüksek 45 milyar dolarlık yardımın çok değerli olduğunu dile getirmişti.

Zelenskiy Kongre'den Rusya'ya ağır yaptırımların devamını, ABD'nin finansal ve askeri desteğinin sürmesini ve Ukrayna’nın bu savaşı kazanacağına inanmalarını istedi.

BAŞKAN BIDEN'IN DİPLOMASİ ZAFERİ

1 Aralık'ta Biden-Zelenskiy telefon görüşmesi sonrası, Ukrayna Devlet Başkanı'nın sürpriz bir şekilde başkent Washington'a gelmesi, Başkan Biden için diplomasi başarısı olarak görüldü.

Hem Kongre'deki 'partilerüstü' Ukrayna desteğine liderlik etmesi hem de Zelenskiy'nin risk alarak Biden’ın davetiyle gelmesi; Başkan Biden’nın dış politika hanesine olumlu yazıldı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI'NDA BELİRSİZLİK DEVAM EDECEK

Ukrayna ordusunun 1 patriot füze bataryası almasının Rusya'nın hava saldırılarına karşı koymak için önemli olacağı vurgulansa da, en az 100 Ukraynalı askerin ya Almanya'da ya da Polonya'da Patriot kullanımı için uzun bir eğitim alması gerektiği belirtildi.

Kış koşulları ve Rusya'nın Ukrayna’nın altyapıya verdiği zararın artması ile beraber, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının artma ihtimaliyle beraber, savaşın daha uzun süre devam edeceği beklentisi Washington'da hakim durumda.

Fotoğraf: AP