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Son dakika haberi ABD Başkanı ve Ukrayna liderinden kritik görüşme

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da Başkan Biden ile görüşecek

Giriş: 21.12.2022 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi ABD Başkanı ve Ukrayna liderinden kritik görüşme

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Zelenskiy'nin uçağı Washington saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongre'nin ortak bir oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek.


Ayrıntılar gelecek...

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