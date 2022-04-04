Ukraynalıların dağıttığı zehirli keki yiyen Rus askerleri öldü

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Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün Facebook gönderisine göre, iki Rus askerinin Izium kentinde zehirli kek verildikten sonra öldü, 28'inin ise yoğun bakıma kaldırıldı. Gönderiye göre, ağır alkol zehirlenmesi nedeniyle 500 Rus askeri de hastanelere kaldırıldı.

Insider'ın haberine göre yetkililer, Rus hükümetinin bu olayları "savaş dışı kayıplar" olarak aktardığını söyledi.

Zehirlenmeler bağımsız olarak doğrulanamasa da Ukrayna tarafından olaya dair görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.