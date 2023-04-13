Ukrayna ekonomisi yüzde 29 küçüldü

Ukrayna İstatistik Ofisi 2022 yılında ülke GSYH'sinin yüzde 29.1 küçüldüğünü açıkladı. Açıklamada düşüşün nedenlerine ilişkin bir değerlendirme yer almadı.

Ancak Ukrayna Hükümeti konuyla ilgili yaptığı açıklamada küçülmedeki ana nedenin toprak kaybı ve sanayide zarara yol açan Rus işgal girişimi olduğunu belirtti.

Savaş öncesinde Ukrayna ekonomisi 2021 yılında yüzde 3.4'lük büyüme kaydetmişti.

EN SERT GERİLEME 2. ÇEYREKTE YAŞANDI

Rusya'nın işgal girişimi geçen yıl şubat ayında başlamıştı. Çeyreklik bazda bakıldığında Ukrayna ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14.9, ikinci çeyreğinde yüzde 36.9, 3. çeyreğinde yüzde 30.6, son çeyrekte ise yüzde 31.4 daralma yaşadı.

İNŞAAT YÜZDE 67.6 DARALDI

Yayımlanan verilerde ülkede 2022'de en büyük daralmanın yüzde 67.6 ile inşaat sektöründe yaşandığı görüldü. İmalat sektörü yüzde 43.1, tarım ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 28.4 daraldı.

2022'de Ukrayna'nın ihracatı yüzde 42.4, ithalatı ise yüzde 18.5 düştü.

ENFLASYON MARTTA DÜŞTÜ

Ülkede bunun yanında mart ayına ilişkin enflasyon verileri de açıklandı. Buna göre martta yıllık enflasyon şubattaki yüzde 24.9 seviyesinden yüzde 21.3'e geriledi.

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