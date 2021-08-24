'Afganistan'a giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı' haberine yalanlama!

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü Taliban'ın ele geçirmesiyle birçok ülkenin vatandaşlarını tahliye etme süreci devam ediyor. Vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a askeri uçak gönderen Ukrayna, geçtiğimiz pazar günü uçaklarının kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü haberin doğru olmadığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, Ukrayna uçağının kaçırıldığını yalanladı.

TheMoscowTimes’ta yer alan haberde Nikolenko, Ukrayna uçağının Afganistan’a giderken kaçırıldığına dair daha önce yapılan bir açıklamayı yalanladı.

Nikolenko, Ukrayna'dan 256 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Rus TASS haber ajansında yer alan haberde, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Ukrayna vatandaşlarını tahliye etmek için Afganistan'a giden Ukrayna uçağının, İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını söylemişti.

Yenin, uçağa ne olduğunu Ukrayna vatandaşlarının Kabil'den nasıl geri döndüklerine ilişkin bir bilgi vermedi. Yenin, yalnızca Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba başkanlığındaki tüm diplomatik servisin bütün hafta çalıştığını iddia etmişti.