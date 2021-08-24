Habertürk Afganistan'da! Ülkeden tahliyeler sürüyor, işte son gelişmeler

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Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından, ülkeden yabancı askerlerin tahliyesi devam ediyor.

Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy Afganistan'dan son gelişmeleri aktardı.

ABD'nin ülkeden tahliyesi hakkında bilgi veren Ersoy, "ABD askeri uçakları önceden 10 dakikada bir inip kalıyordu, dün 3 dakikaya kadar düştü. ABD'liler bir günde 10 bin kişi tahliye etti" dedi.

EN BÜYÜK RİSK...

NATO ile gelen farklı ülkelerin askerleri ülkeden ayrılmaya devam ederken, Taliban yetkilileriyle görüşen Mehmet Akif Ersoy, en büyük riskin 31 Ağustos sonrası ülkede yabancı asker kalması olduğunu dile getirdi.

Ersoy şu bilgileri verdi:

"Taliban 'En büyük riski 31 Ağustos gecesi ABD'lilerin tamamen ayrılmaması olur' diyorlar. 'O zaman ABD'yi hedef almak durumundayız' dediler. Türk askerinin de çıkması gerektiğini söylüyorlar. Hepsinin buradan çıkması gerektiğini söylerken, Türk askerinin de NATO ile geldiklerini söylüyorlar. Bizim derdimiz Afganistan'da asker olmasın, işgalci olmasın."

Afganistan'da Taliban'ın nasıl hareket edeceğinin askerlerin çekilmesi sonrası netleşeceğine işaret eden Ersoy, "Burada herkese bir pozisyon verip, bu pozisyonların sembolik olacağını değerlendirdim. Yabancı askerler çekildikten sonra tablo netleşir" dedi.

Ersoy, Afganistan'da iki farklı tablo olduğunu söylerken, "İnsanlar havaalanlarına gitmeye devam ediyor. Batı'yı görmüş herkes buradan çıkmaya çalışıyor. Kırsalda yaşayan insanlar daha sakin, hayat onlar için devam ediyor" diye konuştu.