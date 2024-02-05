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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden alacak

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden alacak

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zalujnıy'ı görevden alacağını doğrulayarak, "Aklımda tek bir kişi değil, ülkenin yönetim gidişatını değiştirmeye yönelik ciddi bir konu var" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:48
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        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğü yönündeki iddiaları teyit etti.

        "CİDDİ BİR KONU VAR"

        İtalya'nın Rai haber kanalına konuşan Zelenskiy, Zalujnıy'ı görevden alacağını doğrulayarak, "Aklımda tek bir kişi değil, ülkenin yönetim gidişatını değiştirmeye yönelik ciddi bir konu var." dedi.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin duruşunu güçlendirmek için askeri ve sivil yönetimde geniş çaplı revizyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bir sıfırlama, yeni bir başlangıç gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kazanmak için tüm ülkenin aynı yönde ilerlemesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu hususta konuşurken, bir dizi devlet liderinin değiştirilmesini kastediyorum, ordu gibi tek alanda değil." ifadesini kullandı.

        2021'DE ATANMIŞTI

        The New York Times'ın haberine göre, analistler, Zelenskiy'in Genelkurmay Başkanlığı görevine, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimiyle yakın ilişkileri dolayısıyla Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'yı atayabileceğini ileri sürdü.

        Zalujnıy, Genelkurmay Başkanlığı görevine 27 Temmuz 2021'de atanmıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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