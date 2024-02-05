Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğü yönündeki iddiaları teyit etti.

"CİDDİ BİR KONU VAR"

İtalya'nın Rai haber kanalına konuşan Zelenskiy, Zalujnıy'ı görevden alacağını doğrulayarak, "Aklımda tek bir kişi değil, ülkenin yönetim gidişatını değiştirmeye yönelik ciddi bir konu var." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin duruşunu güçlendirmek için askeri ve sivil yönetimde geniş çaplı revizyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bir sıfırlama, yeni bir başlangıç gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

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Kazanmak için tüm ülkenin aynı yönde ilerlemesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu hususta konuşurken, bir dizi devlet liderinin değiştirilmesini kastediyorum, ordu gibi tek alanda değil." ifadesini kullandı.