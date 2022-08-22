Zelenskiy o tarihi işaret etti: Ciddi saldırılar olabilir

Zelenskiy son açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü öncesinde "çirkin saldırılarda" bulunabileceğini söyledi ve "tüm tehditleri" dünya liderleriyle tartıştığını dile getirdi.

Ayrıca Zelenskiy, "Rusya'nın, Mariupol'deki Ukraynalıları yakalamaya dair planları devam ederse uluslararası kuralları ihlal eder ve müzakereler kendiliğinden kesilir." dedi.