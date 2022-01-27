Ukrayna'dan Rusya'ya: Putin'e izin vermeyeceğiz!

Reuters

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemiz ekonomik ve diplomatik olarak savaşmaya devam edecek." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya- Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuleba, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin diplomatik temasların gelecek iki hafta içinde

sürmesini planladığını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba

"İyi haber Berlin'de gerçekleşen görüşmelerde yetkililer, Rusya'nın önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik temasları sürdürmesi bekleniyor" dedi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gerginliğin diplomasi yoluyla düşürülmesini umduklarını söyleyen Kuleba, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemiz ekonomik ve diplomatik olarak savaşmaya devam edecek. Rusya savaşmaya karar verirse biz de karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"UMARIM DİPLOMASİYLE GERGİNLİK AZALIR"

Kuleba, "2021 baharında gerçekleştirildiği gibi umarım yine diplomasiyle gerginliğin azalması sağlanır. Ukrayna kendisini savunmaya hazırlanıyor; tüm riskleri ciddi bir şekilde alıyoruz ama ilk planımız gerginliği düşürmek." dedi.

Batılı müttefikler Rusya'ya mesaj verebilmek için koordine olmalı.