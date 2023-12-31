Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı
24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar halen devam ederken, Ukrayna Rusya'nın Belgorod şehrine saldırı düzenledi. Saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 22 kişinin öldüğü, 109 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ile ABD'nin yer aldığını öne sürdü.
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Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Belgorod'a yönelik saldırının Ukrayna ordusunun cephede güçsüz olduğunu gösterdiğini belirtti.
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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova ise uluslararası örgütlere saldırıyı kınama çağrısında bulundu.
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RUSYA'DAN BMGK'DE ACİL TOPLANTI
Rusya'nın Belgorod'taki saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil toplantı yapılması ve bu toplantıya Çekya'nın BMGK'deki temsilcisinin katılması talebinde bulunduğu bildirildi.
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini, 61 binanın hasar gördüğünü aktarmıştı.
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.