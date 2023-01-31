Ukrayna hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarının artırılması, daha fazla silah verilmesi, Ukraynalı şirketlerin desteklenmesi ve NATO üyeliği gibi konularda Avrupa ülkelerinden yardımı artırmasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde “Ukrayna’ya desteğin artırılması” konulu oturuma video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

"Beklemek hata olur, tepki vermek ve bir adım önde olmak gerekir." diyen Yermak, AB ülkelerinin Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım baskısı uygulaması gerektiğini söyledi.

Yermak, Rusya'nın Ukrayna ile savaşından ve yaptırımlardan sonra gayrisafi milli hasılasının yüzde 3,5 düştüğünü, bunun yetersiz olduğunu aktararak, daha fazla yaptırımla Rusya ekonomisinin zayıflatılmasını talep etti.

Yermak, "Avrupa Parlamentosunun detaylı bir yaptırım paketi hazırlaması halinde müteşekkir olacağız." dedi.

Ukrayna'ya her türlü silah ve mühimmatın acilen verilmesi gerektiğini kaydeden Yermak, Avrupa savunma sanayi şirketlerinden Ukrayna şirketleriyle işbirliği yapmasını istedi.

Yermak, Ukrayna'ya en sağlam güvenlik garantilerinin NATO üyeliğiyle verilebileceğini belirterek, "Ukrayna'ya şu an verdiğiniz destek mevcut güvenliğinize yatırım demektir. Ukrayna'ya NATO üyeliği vermek ise gelecekteki güvenliğinize yatırım anlamına gelir." diye konuştu.

Ukrayna geçtiğimiz hafta ABD'den Abrams tankı, Almanya'dan ve birçok Avrupa ülkesinden de Leopard tankı yardımı almıştı.

Litvanya başta olmak üzere NATO üyesi Baltık ülkeleri de Avrupa'yı Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar açıklamaya davet etmişti.

Fotoğraf: AA