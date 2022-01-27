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Ukrayna'dan Almanya'nın kask desteğine tepki: Şaka olmalı!
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Almanya'nın 5 bin kasklık desteğine tepki gösterdi. Klitschko, "Savunma Bakanlığı bizim Rus güçleri tarafından tekrar işgal edilme riskimizi anlayamamış durumda. 5 bin kask kesinlikle bir şaka olmalı. Almanya'nın bir sonraki desteği ne olacak? Yastık mı?" dedi
Ukrayna'dan Almanya'nın kask desteğine tepki: Şaka olmalı!
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HABERTURK.COM
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin kasklık yardımına tepki gösterdi. Klitschko, "Almanya bir dahaki sefere nasıl destek gönderecek? Yastık mı gönderecek?" dedi.
2014'te Kiev Belediye Başkanlığı görevine gelen Vitali Klitschko, Alman Bild gazetesine demeç verdi.
Klitschko, Ukrayna Rusya'nın olası saldırısına karşı tedbir alırken, Almanya'nın 5 bin kasklık desteği şaşkınla karşıladı.
Almanya'nın bu davranışına söyleyecek bir söz bulamadığını söyleyen Klitschko, "Savunma Bakanlığı bizim Rus güçleri tarafından tekrar işgal edilme riskimizi anlayamamış durumda. 5 bin kask kesinlikle bir şaka olmalı. Almanya'nın bir sonraki desteği ne olacak? Yastık mı?" dedi.
'SİZİN YANINIZDAYIZ SİNYALİ VERECEĞİZ"
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna Büyükelçiliği'nden bir mektup aldım. Özellikle kasklar olmak üzere askeri ekipman istediler. Ukrayna'ya 5 bin kask yollayarak açıkça 'sizin yanınızdayız' sinyali vereceğiz" demişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Ukrayna'dan Almanya'nın kask desteğine tepki: Şaka olmalı!/ukrayna-dan-almanya-nin-kask-destegine-tepki-saka-olmali-3327172
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