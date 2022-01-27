Ukrayna'da askeri tesiste silahlı saldırı

Reuters'ın haberine göre Ukrayna'da Ulusal Muhafız askeri, ülkenin merkezindeki bir askeri fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı güvenlik görevlilerini vurdu.

Füze fabrikasında meydana gelen saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Polis; saldırıyı gerçekleştiren askerin kaçtığını belirtirken, her yerde arandığını da sözlerine ekledi.