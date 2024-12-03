Ukrayna'dan acil destek talebi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO'dan ülkesinin enerji tesisleri ve altyapısını koruyabilmesi için "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturum öncesi açıklamalarda bulundu.

Rutte, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılacağını belirttiği toplantıda Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması ihtiyacı, ülkedeki enerji altyapısının korunması ve hava savunması yardımları gibi başlıkların ele alınacağını belirtti.

Rutte, savaşın sürdüğü Ukrayna'da soğuk kış günlerinin de yaşandığına işaret ederek, enerji şebekesi ve altyapısının korunmasına destek olunması gerektiğini vurguladı. Rutte, "Ukrayna'da Rusya'nın kışı silah haline getirmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın başta hava savunma sistemleri olmak üzere askeri yardımların artırılması ihtiyacına da değinen Rutte, "Bir gün Ruslarla bir tür görüşmeye karar verdiğinizde bunu güçlü bir pozisyonda yapabileceğinizden emin olmak için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. Bu akşam bunu konuşacağız." ifadelerini kullandı.

"Kesinliğe, güçlü kararlara ihtiyacımız var"

Sybiha ise ülkesinin geleceği için "kesinliğe" ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Şimdi jeopolitik kesinlik zamanıdır ve bizim bu kesinliğe ihtiyacımız var. Bizi güçlendirecek, kapasitelerimizi güçlendirecek güçlü kararlara ihtiyacımız var." dedi.