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        Haberler Dünya Ukrayna'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti! Beyaz Saray saldırıyı "korkunç" olarak niteledi

        Ukrayna'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti! Beyaz Saray saldırıyı "korkunç" olarak niteledi

        Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki bir köyün dün Rusların füzeleriyle bombalanması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirirken, BM Genel Sekreteri Guterres saldırıyı kınadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 07:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 07:57
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          Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna'nın Groza köyüne düzenlenen saldırıyı "korkunç" şeklinde niteleyerek, Kiev'e yapılan yardımların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

        • 2

          Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jean-Pierre, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

        • 3

          Jean-Pierre, "Bir süpermarkette yiyecek alışverişi yaparken Rusya'nın hava saldırısında öldürülen 49 masum insanı bir durup düşünelim. Yaptıkları buydu. Çocuklarınızla markete gittiğinizi, akşam yemeği için ne yapacağınızı düşünürken her yerde cesetlerin olduğu bir patlamanın gerçekleştiğini gördüğünüzü hayal edebiliyor musunuz? Bu korkunç." diye konuştu.

        • 4

          Sözcü Jean-Pierre, "İşte bu nedenle Ukrayna'ya, demokrasi ve özgürlükleri için mücadele eden Ukrayna'nın cesur halkına yardım için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

          Ukrayna için yakın zamanda bir yardım paketi duyuracaklarını kaydeden Jean-Pierre, Ukrayna'ya yardıma devam etmenin önemli olduğunu vurguladı.

        • 5

          BM'DEN KINAMA

          Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

        • 6

          BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

          Açıklamada, saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu belirtilerek, "Siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırılar, uluslararası insani hukuk tarafından yasaklanmıştır ve acilen sonlandırılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

        • 7

          "BM Genel Sekreteri saldırıyı şiddetle kınıyor." denilen açıklamada, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı.

        • 8

          GROZA KÖYÜNE YÖNELİK SALDIRI

          Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

        • 9

          Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’nın acımasızca suç işlediğini" belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

        • 10

          "Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum."

        • 11

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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