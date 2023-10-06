Ukrayna'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti! Beyaz Saray saldırıyı "korkunç" olarak niteledi

Sözcü Jean-Pierre, "İşte bu nedenle Ukrayna'ya, demokrasi ve özgürlükleri için mücadele eden Ukrayna'nın cesur halkına yardım için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Ukrayna için yakın zamanda bir yardım paketi duyuracaklarını kaydeden Jean-Pierre, Ukrayna'ya yardıma devam etmenin önemli olduğunu vurguladı.