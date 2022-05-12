Ukrayna'da benzin sorunu yaşanıyor

AA

Ukrayna'da bir haftadan fazla benzinin yetersiz olması sebebiyle başkent Kiev'deki petrol istasyonlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Araçların akın ettiği istasyonlarda, geçen haftalarda günde sadece 10 litre benzin satın alınabiliyordu.

Son birkaç gündür petrol istasyonlarının bazıları özel izinle benzin satışı gerçekleştirebilirken bazıları ise akaryakıt hizmeti veremiyor. AA'nın haberine göre; özel izinlerin ise sadece asker ve şirket sahibi olanlar için verildiği belirtiliyor.

HAFTALARCA SÜREBİLİR

Ülkede, benzin sorununun haftalarca süreceği yönünde görüşler paylaşılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 7 Mayıs'ta hükümet üyelerini benzin sorunu gündemiyle toplayarak, "Hükümet üyelerinin temel görevi, akaryakıtın Avrupa'daki limanlardan tüketicilerimize ulaşımını hızlandırmaktır. Sevkiyatların hacmi her gün artmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.