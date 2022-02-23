Ukrayna Büyükelçiliği'nden Putin'e gönderme

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Ukrayna'nın ABD Büyükelçiliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Rusya'nın "tarihsel olarak bir parçası" olduğunu söylemesinin ardından Rusya'ya göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından, Kiev ve Moskova'nın 996, 1011, 1070 ve 1108 yıllarından dört görüntü görüntü paylaştı.

Kiev'e ait görüntülerde Desyatynna Kilisesi, Ayasofya Katedrali, Vydubychi Manastırı ve Aziz Michael Altın Kubbeli Manastırı gösterildi. Moskova'da ise sadece ormanların görüntüsü yer aldı.

Paylaşımda herhangi bir açıklama bulunmazken, Putin'in Ukrayna'nın Rus tarihindeki yeri hakkındaki açıklamalarına yanıt vermek için paylaşıldığı düşünülüyor.

Putin pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil. Kendi tarihimizin, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Modern Ukrayna tamamen Rusya tarafından yaratıldı" demişti.