Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle vuruldu

Rusya-Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar sürerken, Ukrayna ordusu Bayraktar TB2 SİHA’ları da kullanıyor.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi” denildi ve o anların bir videosu paylaşıldı.