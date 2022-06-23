Ukrayna AB'ye katılabilir mi, Rusya buna nasıl tepki verir?

AB liderlerinin 23 ve 24 Haziran'da bir araya geleceği zirvede, Ukrayna'ya resmen Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü verilmesi yönünde karar alması bekleniyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise Rusya'nın bu karara tepki olarak askeri saldırıları artırabileceği konusunda uyardı.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa ülkeleri arasında ekonomik ve siyasi birlik sağlamak için kurulan AB'nin şu an 27 üyesi var. Bu üyelerin vatandaşları diğer ülkelerde yaşama ve çalışma hakkına sahipler. Gıda, hizmet ve para akışının serbest olduğu birlik, Avrupa'daki fakir bölgelere ekonomilerini güçlendirmeleri için destek de oluyor.
Ukrayna neden AB'ye üye olmak istiyor?
Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya güçlerinin Şubat 2022'de topraklarına girmesinden dört gün sonra AB üyeliğine başvuru sürecini başlatmıştı.
Her ne kadar bir an önce birliğe katılmayı talep etse de süreç yıllar alabilir.
AB'ye katılmanın ekonomik kazançları var.
Ancak Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi'nden Dr. Zach Paikin, Ukrayna'nın ana amacının ekonomi olmadığını belirtiyor. Paikin'e göre AB üyeliği, Ukrayna'yı bağımsız, egemen bir Avrupa devleti haline getirecek.
Ülkeler AB'ye nasıl katılıyor?
Öncelikle Avrupa Komisyonu üye olmak isteyen ülkenin aday olmaya uygunluğunu değerlendiriyor.
Ülkede istikrar, demokratik bir hükümet, insan haklarına saygı ve serbest piyasa ekonomisinin olup olmadığına bakılıyor.
Ukrayna'nın resmen AB'ye aday olması için birliğe üye 27 ülkenin de onayı gerekiyor.
Eğer tüm ülkeler onay verirse, Ukrayna AB'nin tüm kanun ve düzenlemelerini kabul etmek zorunda. Bu genellikle birkaç yıl alıyor.
Son olarak da ülke, diğer tüm üyelerin onaylaması gereken bir katılma anlaşması imzalıyor.
AB'ye üyelik kaç yıl sürüyor?
Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan gibi son katılan ülkelerin tüm üye olma süreci 10 ila 12 yıl sürmüştü.
Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan yıllardır adaylar ancak başvuruları henüz sonuçlanmadı.
Türkiye ise 1999 yılında aday ülke oldu. Ancak üyelik müzakereleri ülkedeki insan hakları konusundaki endişelerden dolayı askıya alındı.
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Ukrayna AB'ye katılabilir mi, Rusya buna nasıl tepki verir?/ukrayna-ab-ye-katilabilir-mi-rusya-buna-nasil-tepki-verir-3471912
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