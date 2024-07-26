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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Uğurcan Çakır: Her zaman, her yerde Trabzonspor - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Her zaman, her yerde Trabzonspor

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 00:05 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:05
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        "Her zaman, her yerde Trabzonspor"
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        Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 2-0'lık Ruzomberok galibiyetinin ardından paylaşımda bulundu.

        "HER ZAMAN, HER YERDE TRABZONSPOR" PAYLAŞIMI

        Milli eldiven, karşılaşmanın ardından, "Her zaman, her yerde Trabzonspor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Uğurcan Çakır'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        AVCI'DAN UĞURCAN'A ÖVGÜ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşmasında oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan ve galibiyette kilit bir rol oynayan Uğurcan Çakır için maçın ardından yaptığı açıklamada, "Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.

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