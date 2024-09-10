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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Uğur Yücel ‘Neyzen’le 3. sezona 'Merhaba' diyor

        ‘Neyzen’ 3. sezona 'Merhaba' diyor

        BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel'in iki senedir kapalı gişe oynadığı 'Neyzen' oyunu 14 Eylül Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da 3. sezona "Merhaba" diyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 00:23 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:23
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        'Neyzen' 3. sezona 'Merhaba' diyor
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        Uğur Yücel’in geçtiğimiz sezondan beri kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’ oyunu yeni sezona hazır! 50’den fazla oyunla tüm ülkeyi karış karış dolaşan ‘Neyzen’, Eylül ayında İstanbul’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro ve Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun biletleri satışa çıktı.

        Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in oyunculuğu ile sahnede herkesi büyülediği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor. İki sene boyunca on binlerce tiyatrosevere ulaşan ‘Neyzen’, sezon süresince sahnelenmeye devam edecek.

        Oyun Tarihleri:

        14 Eylül Cumartesi – Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

        19 Eylül Perşembe – Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

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        #uğur yücel
        #Neyzen
        #tiyatro
        #Zorlu PSM
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