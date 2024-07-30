Uğur Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU VE SESTİ"

Cenazeye katılan oyuncu Levent Can ise; "Tüm sevenlerinin başı sağolsun, sabırlar diliyorum yakınlarına sevenlerine. Çok değerli bir oyuncuydu, çok değerli bir sesti. Yabancı filmlerinin başrol oyuncularının sesiydi. Onlar da sahipsiz kaldı. Sevenleri de sahipsiz kaldı. Bizler de değerli bir dostumuzu yitirdik bizler de sahipsiz kaldık. Çok iyi bir insandı herşeyden önce. Üzgünüm. Birçok seveni gibi ben de çok üzgünüm. Başımız sağolsun" diye konuştu.