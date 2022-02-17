Uğur Şahin açıkladı! Omicron aşısı ertelendi

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüsün Omicron varyantına karşı geliştirilen aşısının ertelendiği açıklandı. Reuters'ın haberine göre, BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda Omicron varyantı için geliştirilen aşının teslimatının birkaç hafta gecikeceğini duyurdu.

Prof. Dr. Şahin, verilerin toplanması sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi nedeniyle Omicron aşısının tesliminin gecikeceğini söyledi.

Şahin, aşı hazır olduğunda hala ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini dile getirdi.