Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında? soruları, bu akşam yeni sezonu başlayan Survivor için gündemde. Uğur Pektaş, yeniden katıldığı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. Uğur Pektaş'ın kısaca hayatı haberimizde.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir içki firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.