Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan törenle anıldı

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Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 31'inci yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

Anma törenine, Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile CHP'li bazı milletvekillerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Özel, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü. Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Özel, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

REKLAM "UĞUR MUMCU 31 YILDIR YANAN BİR MUMDUR" Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özgür Özel, 31 yıl önce bu sokakta patlayan bombanın "cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerlere" saldırdığını söyledi. Uğur Mumcu'nun cumhuriyet değerlerinin en cesur savunucusu olduğunu ifade eden Özel, Mumcu'nun ülke sınırlarındaki her yere kendi direncini, mücadele azmini ve aydınlanma ışığını taşıdığını bildirdi.

"Uğur Mumcu 31 yıldır yanan bir mumdur. Karanlığa karşı yanan bir mumdur." ifadesini kullanan Özel, şöyle devam etti: "Bu katliamın, bu cinayetin gerçek failleri ortaya çıkarılmadı. Aslında bu cinayet, işlenmeden önce failleri ortada olan bir cinayettir. Uğur Mumcu, Rabıta kitabında kimi yazıyorsa failler onlardır. Papa-Mafya-Ağca kitabında, devlet, mafya ilişkileri ve yurt dışı bağlantılarını nasıl yazıyorsa, fail onlardır. Uğur Mumcu'nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir. 31 yıldır bu cinayeti işleyenlerin ortaya çıkarılması bekleniyor. Ama birileri diyor ki 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır, hepimiz altında kalırız.' Bu ifade derin devleti koruyan ve kayıran bir ifadedir. Gün gelecek o tuğlayı çekeceğiz ve hepsi altında kalacaklar. Bu ülke o günden sonra rahat edecek. Onlar altında kalmadan bu ülkede namuslu, dürüst, Atatürkçü insanlar rahat edemez."

REKLAM GAFFAR OKAN İÇİN DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ Diyarbakır'da 23 yıl önce silahlı saldırıda şehit edilen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene katılan gaziler, polis memurları ve vatandaşlar, Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı. Bazı binaların balkonlarına ve camlarına Okkan'ın fotoğrafı asıldı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, törende yaptığı konuşmada, 23 yıl önce hain bir saldırı sonucu şehit düşen Okkan ve silah arkadaşlarını, şehadet mertebesine ulaştıkları bu noktada minnet ve özlemle andıklarını söyledi. Sakarya'nın has evladı ve Diyarbakır'ın Gaffar babasının, görev yaptığı sürede halka, devletin kucaklayıcı ve şefkatli yüzünü gösterdiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu: REKLAM "Gönülden gönüle bir kardeşlik köprüsü inşa etmiştir. Şehit emniyet müdürümüzün Diyarbakır halkıyla kurduğu gönül bağı karşılıksız kalmamıştır. Diyarbakır halkı Gaffar babasını bağrına basmış, evlatlarına onun ismini vererek vefasını göstermiştir. Devlet ve millet kaynaşmasını hedef alarak Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehadetlerine yol açanlar emellerine ulaşamamışlar ve hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Merhumun bu kadim topraklara attığı sevgi tohumları mümbit gönüllerde yeşererek, yaşadığımız huzur ve güven ortamını iyice pekiştirmiştir."

Okkan'ın insanın kalbine dokunmayı başardığını ve onların samimi sevgisini kazandığını dile getiren Kaya, onun mirasını takip ederek halkın sevgi ve desteğiyle görevlerini ifa etme bilincinde ve kararlılığında olduklarını bildirdi. Kaya, "Merhumun doğduğu Sakarya'da ve şehit edildiği Diyarbakır'da görev yapmanın şahsım için ayrı bir onur meselesi olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Okkan ve silah arkadaşlarıyla ülkemizin bekası ve milletimizin can, mal, namusunu korumak için canını severek feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı. Törene Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve vatandaşlar katıldı.