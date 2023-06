HABERTURK.COM

Uğur İbrahim Altay günün en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Uzun yıllar siyasette görev alan Uğur İbrahim Altay çeşitli görevlerde bulundu. Son olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı adayı olarak 31 Mart 2019 seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Peki, "Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uğur İbrahim Altay hangi görevlerde bulundu?" İşte Uğur İbrahim Altay biyografisi...

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra,

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Başkanı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı

Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcısı

İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanı

Konya Belediyeler Birliği Başkanı

görevlerini yürütmektedir.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner