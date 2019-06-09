Son olarak bu çağrıya Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım sıcak baktığını bağımsız bir stüdyoda bu canlı yayının yapılabileceğini isteyen kanalların ortak yayın yapabileceğini ve kendisinin moderatör tercihinin ise Uğur Dündar olduğunu ifade etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ilk teklif sahibi olan Didem Arslan’ın bu canlı yayını yönetmesinin uygun olacağını belirmişti.

Uğur Dündar da bu çağrıya bir twitle şu cevabı verdi: “Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.”