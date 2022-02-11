Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Uğur Aslan, "Afara-Bir Arabesk Müzikali" ile sevenleriyle buluştu. Bir döneme damga vuran arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle birleştirerek sahneye aktaran Aslan, Cahide Palazzo'da yaklaşık üç saat sahnede kaldı.