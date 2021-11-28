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Uğur Arslan'dan 'Afara – Bir Arabesk Müzikali' - Magazin haberleri

Uğur Arslan'dan 'Afara – Bir Arabesk Müzikali'

Oyuncu Uğur Arslan, önceki akşam arabesk müzikali 'Afara' ile ilk kez seyirciyle buluştu. Sahnede arabesk şarkıları, anlattığı hikayelerle harmanlayan Aslan'ı meslektaşları Pınar Deniz, Halit Ergenç, Engin Altan Düzyatan, Yiğit Kirazcı, Hasibe Eren, Esra Erol, Emre Karayel, Murat Akkoyunlu, Ercan Saatçi, Hazal Subaşı, Çağrı Çıtanak ve Müfit Can Saçıntı gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı

28.11.2021 - 14:40 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Uğur Aslan dün akşam, 'Afara – Bir Arabesk Müzikali'yle Maximum Uniq'te sevenleriyle buluştu. Sahnede en sevilen arabesk şarkıları, anlattığı hikayelerle harmanlayan Aslan, kendi hayatının özetini iki buçuk saate sığdırdı. Dekoru, kıyafetleri ve repertuvarıyla, arabeskin çıkış dönemi olan 70'erden ilham alarak sahneleyen Aslan, izleyenleri adeta o dönemden günümüze bir zaman yolculuğuna çıkardı.

  • 'AFARA'YA ÜNLÜ YAĞMURU

    49 yaşındaki oyuncuyunun ilk gecesinde ünlü yıldızlar yalnız bırakmadı. Müzikale; Halit Ergenç, Engin Altan Düzyatan, Yiğit Kirazcı, Hasibe Eren, Esra Erol, Emre Karayel, Murat Akkoyunlu, Ercan Saatçi, Hazal Subaşı, Çağrı Çıtanak ve Müfit Can Saçıntı gibi isimler Uğur Aslan'ı izlemeye gelenler arasındaydı.

  • Pınar Deniz, "Uğur çıkacak sahneye sanki ben çıkacakmış gibi heyecanlanıyorum. Uğur'u çok seviyorum çok da güzel bir şey çıkardığına eminim. Merakla içeriye girmeyi bekliyorum." dedi. Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı ise "Pınar'ın söylediklerine katılıyorum." ifadelerini kullandı. Kirazcı, gazetecilerin, "Arabesk müzik dinler misiniz? sorusuna, "Yalan söylemiyeyim çok dinlemem. İçeriyi çok merak ediyorum." yanıtını verdi.

  • "BİR PROJE İÇİN ARABESKİN DİBİNE DÜŞMÜŞTÜM"

    Pınar Deniz, "Ben bir proje için arabeskin dibine düşmüştüm gerçekten, ful arabesk çalışmıştım, o yüzden biraz hakimim." şeklinde konuştu. Deniz, "Müzikal yapmak ister misiniz?" sorusuna, "Yapmayı düşünüyorum tabii ki. Şu an için gündemde başka projeler var. İleride isterim, seviyorum çünkü." şeklinde cevap verdi.

  • Ercan Saatçi, geceyle alakalı, "Uğur oyunculuktaki yeteneği kadar müzikte de çok ciddi yeteneği vardır. Görüştüğümüz çok sevdiğimiz bir dostumuz. Hayatımızda olan fakat işlenmemiş bir şey arabesk müzikali, o yüzden merakla bekliyorum. Devamı gelir, sürekliliği olur, inşallah." diye konuştu. Hakan Altun'un çok güzel bir lafı vardır diyen Saatçi, "Sevgili kardeşim, 'ölene kadar arabesk' der mesela..." dedi.

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