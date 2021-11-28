Uğur Arslan'dan 'Afara – Bir Arabesk Müzikali'

Kaan Urgancıoğlu da rol arkadaşıyla ilgili, "Keyfimiz çok yerinde, Uğur Arslan bu akşam kendi hayatından yola çıkarak bir arabesk müzikali oynadı. İlk gösterisi biz ona destek verip, çok da güzel bir oyunu izlemek için buraya geldik." dedi. Arabesk müzikle alakalı konuşan oyuncu,"Bir yas ya da olumlu olmayan duygularda bizim duygu paletimizde. Herhangi bir duygumuz öbüründen daha değerli değil, bunların hepsini deneyimlemek çok özel şeyler." dedi.