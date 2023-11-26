Ufuk Özkan âşık oldu
Geçtiğimiz aylarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve zor günleri atlatan Ufuk Özkan, aradığı aşkı buldu
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Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı.
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Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.
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2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan Ufuk Özkan, yeniden âşık oldu.
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Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu duyurdu.
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Ufuk Özkan, sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile yaptığı paylaşıma 'İyi ki' notunu ve 'kalp' emojisini ekledi.