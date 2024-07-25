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        Haberler Magazin Ufuk Özkan sevgilisini sildi - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan sevgilisini sildi

        Geçtiğimiz yıl kasım ayında Sibel Osmanoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ufuk Özkan, sevgilisini sosyal medya hesaplarından sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:45
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          Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz yıl zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.

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          2005'te evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de boşanan Ufuk Özkan, yeni bir aşka yelken açmıştı.

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          Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu bu fotoğrafla ilan etmişti.

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          Ancak çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. İkilinin bu hareketi ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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