Ufuk Özkan sevgilisini sildi
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Sibel Osmanoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ufuk Özkan, sevgilisini sosyal medya hesaplarından sildi
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Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz yıl zor bir dönem atlatmıştı. Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.
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2005'te evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022'de boşanan Ufuk Özkan, yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu bu fotoğrafla ilan etmişti.
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Ancak çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. İkilinin bu hareketi ayrılık iddialarını güçlendirdi.