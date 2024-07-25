"GÜNDE 30 LİTREYE YAKIN SU İÇİYORUZ, 10 BUZ İSTİYORUZ"

Döner işletmecisi Süleyman Sun ise sıcaklar nedeniyle döner başında çok zorlandıklarını belirterek, "Dönerlerimiz karşılıklı olduğu için sıcaklık 2-3 kat artıyor. O yüzden sıcaklığa karşı böyle bir çözüm bulduk. Buzlar bir nevi de olsa serinletiyor. Döner ustaları 2 veya 3 kişiden oluşuyor. Aralıklı olarak dışarıya çıkıp ayaklarını soğuk su içerisine bırakıyorlar. Yoksa çekilecek gibi değil. Günlük olarak dışarıdan 10 buz istiyoruz" ifadelerini kullandı.