Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ufuk Özkan, intihar iddialarını yalanladı - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan, intihar iddialarını yalanladı

        Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu yönündeki haberleri sosyal medya hesabından yalanladı. Oyuncu, hastaneye başvurusunun rutin ilaç kontrolü nedeniyle olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 22:07 Güncelleme: 15.09.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son dönemde karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle gündeme gelen Ufuk Özkan hakkında, Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öne sürülmüştü.

        Ancak ilerleyen saatlerde Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı. TiyatroTR Yapım ve Organizasyon’un paylaştığı açıklamayı sosyal medya hesabından yayımlayan Özkan, hastaneye başvurusunun rutin olarak kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle olduğunu duyurdu.

        REKLAM

        Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ufuk Özkan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Can Holding soruşturmasında son durum
        Can Holding soruşturmasında son durum
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        "Netanyahu Trump'ı arayarak haber verdi"
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Filipe Luis'ten Fenerbahçe itirafı!
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Çin ve ABD, TikTok konusunda anlaştı
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Trump'tan faiz indirimi çağrısı
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa